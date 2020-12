La revente à gros prix d'objets «vintage» sur Instagram et Marketplace passe mal

Avez-vous remarqué que le mobilier et les vêtements «vintage» sur les plateformes de revente en ligne sont hors de prix ou sont tout simplement rarissimes? Vous n’êtes pas seul. Des amateurs d’objets de seconde main crient à la surenchère des meubles d’occasion achetés à petits prix par des comptes sur Instagram depuis quelques mois. Une tendance loin de faire l’unanimité.

Mathieu* est un fidèle consommateur d’articles de seconde main. Son appartement, tout droit sorti d’un film des années 70, est garni de mobilier déniché ici et là.

Il y a une semaine, Mathieu s’est servi d’Instagram pour exprimer son dégoût envers des groupes qui dévalisent les sites de petites annonces pour revendre des articles 2 à 3 fois le prix payé chez un particulier. Les transactions se font en argent comptant ou par virements bancaires.

«C’est ça qui me tue. C’est des gens qui ont du cash qui font des trouvailles et qui les revendent. Ils vendent 5, 6, 7 fois ça le prix d’achat [...] Ces personnes dévalisent les friperies et le Marketplace. Beaucoup de personnes qui ont ces groupes me disent que c’est un hobbie ou une manière d’arrondir leurs fins de mois, déplore Mathieu.

Après avoir «ouvert les valves» sur Instagram, le Montréalais reçoit une centaine de messages de clients de ces dits groupes qui abondent dans le même sens.

«J’étais la première à écrire à la vendeuse d’origine sur Marketplace. La chaise se vendait 150$, mais "quelqu’un qui la voulait vraiment" a offert plus. J’ai commencé à la chercher et bien sûr en 3 jours je l’ai trouvée sur un site de revente...», commente l’une.

«Voir une lampe Murano passer de 20$ à 360$ en 24h c’est déchirant», dénonce une autre cliente.

Bien que la revente sur les sites de petites annonces existe depuis longtemps, il semble y avoir eu une recrudescence du phénomène avec la pandémie. Conséquence? Les objets d’occasion disparaissent en un clin d’œil sur les plateformes de petites annonces... pour se retrouver à vendre ailleurs.

Des boutiques en colère

Des entreprises qui se spécialisent en vente d’objets «vintage» et de meubles design trouvent ces pratiques injustes, considérant qu’ils paient un local et des taxes pour le même service.

«Je trouve pas ça juste. C’est un métier. Je suis fière de ce que je fais et je le fais très bien. Créer des boutiques complètes sur Marketplace ou sur Instagram où tu vends n’importe quoi en cash, ça m’écoeure», laisse tomber la propriétaire d’une boutique qui a pignon sur rue depuis 21 ans à Montréal et qui préfère taire son nom par peur de représailles.

«On est en compétition avec ces gens-là. Moi aussi je suis sur Instagram, mais c’est mon commerce qui l’est», déplore-t-elle.

Au cours des derniers mois, le marché pour les articles déco «vintage» a largement évolué, au point où la surenchère a drastiquement fait augmenter les prix.

«Les gens m’appellent et je viens récupérer des articles dans leur maison. Ce que je payais autrefois de façon raisonnable, je le paye beaucoup plus cher aujourd’hui. C’est une roue qui tourne», explique la propriétaire de la boutique.

Cette dernière se dit chanceuse : les affaires vont bien et la clientèle est loyale. Par contre, jamais elle ne relancerait une boutique dans les conditions actuelles.

Des nuances à amener

Le propriétaire d’une boutique d’articles rétros à Montréal, qui tient aussi à rester anonyme, a des propos plus nuancés sur la question.

«C’est le libre-marché. Je ne sais pas si c’est déloyal. Y’a des gens qui sont by the book et qui chargent de taxes mais c’est vrai qu’il y a un marché underground», explique-t-il.

Comme la manière d’acheter a été bousculée par la pandémie, l’entrepreneur croit que plusieurs personnes qui ont perdu leur emploi ont vu une opportunité d’affaires temporaire sur Marketplace. Ce dernier fait d’ailleurs 90% de son chiffre d’affaires grâce à la page Facebook de sa boutique.

«Il y a des gens qui exagèrent beaucoup sur les prix, mais si les meubles sont restaurés et que des recherches ont été faites autour, ce n’est pas problématique», assure-t-il.

Là où la revente devient dangereuse, c’est si ce que vous achetez n’est pas ce que l’on vous vend.

«Ce qui est problématique, c’est lorsqu’on vous vend un meuble soi-disant scandinave mais qui a été fait au Québec. Il faut faire très attention quand on achète ce type de mobilier», conclut-il.

Pas illégal

Aucune loi n’encadre la surenchère, car c’est le concept du libre-marché qui prime.

Lorsqu’il s’agit d’achat de seconde main, c’est le code civil qui entre en ligne de compte pour protéger les acheteurs.

«La vente c’est un contrat et il y a des règles qui s’appliquent. Ça s’applique aux ventes de seconde main, il faut que ce soit conforme à ce qui est annoncé», indique Marjolaine Condrain-Morel, avocate et vulgarisatrice juridique chez Éducaloi.

«Si on a un doute sur l’entreprise qui nous vend via les réseaux sociaux, on peut vérifier auprès de l’Office de protection du consommateur. C’est un bon point de chute pour dénoncer les ventes qu’on croit non-conformes», ajoute-t-elle.

Une vente non-conforme, c’est présenter un article comme tel alors qu’il en est tout autre.

«La Loi sur la protection du consommateur prévoit que tout commerçant est tenu de garantir le bien qu’il vend, même lorsqu’il s’agit d’un bien usagé. Cette obligation de garantie s’applique peu importe la plateforme de vente qui est utilisée», explique Charles Tanguay de l’Office de la protection du consommateur.

* Prénom fictif pour protéger l’anonymat.