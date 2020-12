La santé mentale de mon frère m’inquiète

Nous sommes une famille de trois enfants. L’aîné, un garçon, vit avec notre mère. Ma sœur et moi sommes mariées et vivons dans la vieille capitale. Notre frère a toujours vécu avec nos parents, vu qu’il est affecté par une maladie mentale et qu’il n’a jamais pu mener une vie normale.

Du vivant de notre père, nous savions­­­ qu’elle n’était pas toute seule pour en prendre soin et surveiller sa prise de médicaments, et ça nous rassurait. Mais depuis le décès de notre père, il y a deux ans, elle se retrouve seule avec ce grand gaillard à surveiller.

Pas besoin de vous dire que les événements violents survenus dans le Vieux-Québec en octobre dernier nous ont sonné une cloche, à ma sœur et moi. On n’avait jamais pensé que notre frère pouvait être violent, mais là, on se pose des questions. J’en ai parlé à ma mère qui n’a aucune crainte face à son fils. Mais on dirait que depuis ces événements, je me dis que rien n’est à exclure.

Voulant me rassurer, je suis allée­­­ passer quelques jours chez ma mère avec mon mari, question de vérifier comment ça se passait. Ma mère m’assure qu’il n’a jamais posé quelque geste agressif à son endroit. Tout au plus, elle doit parfois insister pour qu’il prenne sa médication correctement quand il est dans ses bonnes périodes, mais sans plus.

J’aimerais qu’elle décide de le placer, mais elle ne veut pas en entendre parler. Elle prétend que c’est un excellent compagnon de vie et qu’elle ne se verrait pas l’abandonner, rendu à 50 ans, surtout qu’il n’a jamais manifesté la moindre agressivité à son endroit. Comme elle a 80 ans, qu’elle serait incapable de se défendre en cas d’agression, sa sécurité m’inquiète. Ma sœur prétend que je m’en fais pour rien, alors que moi, je préfère anticiper le pire pour ne pas me retrouver avec un drame sur les bras. Comment décider ma mère à placer mon frère ?

R.D.

Le RCPSQ (Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec) lançait une mise en garde à la suite des événements tragiques de Québec, et je vais vous en citer une partie pour vous aider à calmer vos angoisses à propos de votre frère.

« À la suite de l’horrible tuerie survenue samedi soir dans le Vieux-Québec, le RCPSQ rappelle que le discours associant problèmes de santé mentale et dangero­sité est un raccourci qu’il faut absolument éviter de faire pour éviter de stigmatiser davantage les personnes souffrant de ces troubles.

En effet, la très grande majorité des personnes qui commettent des crimes violents n’ont pas de problèmes de santé mentale. Et parmi les gens qui ont des troubles mentaux, 90 % ne sont pas des gens violents. Il y a une multitude d’autres facteurs qui expliquent la violence que la présence de troubles mentaux. »

En conclusion, demeurez présente aux besoins de votre mère, mais faites-lui confiance.