Le cas de James Harden fait jaser

Après le début des activités avec deux matchs de la NBA, mardi soir, 13 rencontres sont prévues au calendrier, mercredi, dont celle devant opposer, à Houston, James Harden et les Rockets au Montréalais Luguentz Dort et le Thunder d’Oklahama City.

La situation entourant Harden demeure d’ailleurs un sujet chaud en ce début de saison, celui-ci ayant demandé aux Rockets de l’envoyer sous d’autres cieux.

Dans un texte publié par le média sportif The Athletic, on avance même que Harden, qui fait partie des grandes vedettes de la NBA, serait en froid avec certains coéquipiers. Il aurait été impliqué dans plusieurs confrontations verbales à l’entraînement au cours des derniers jours, ayant même, au passage, lancé violemment un ballon en direction de la recrue Jae’Sean Tate.

Harden veut donc gagner à tout prix, quitte à enguirlander des coéquipiers pour faire passer son message. C’est ainsi que son avenir passe sans doute par une autre équipe et plusieurs destinations semblent possibles: Philadelphie, Brooklyn et Milwaukee, entre autres.

Lundi, le Heat de Miami laissait par ailleurs entendre qu’il n’était plus dans la course pour faire l’acquisition de l’athlète de 31 ans. Le prix demandé pour le joueur par excellence de 2018 est trop élevé, selon ce qu’a rapporté le quotidien Miami Herald.

La revanche de Luguentz Dort?

Pour le moment, Harden est toujours à Houston et il sera vraisemblablement en uniforme, ce mercredi soir, pour affronter le Thunder. Ce duel survient alors que ces deux équipes s’étaient affrontées au premier tour lors des récentes séries éliminatoires.

Rappelons que les Rockets avaient vaincu la formation d’Oklahoma City en sept matchs, grâce à un ultime gain de 104 à 102. Lors de cette dernière partie, Dort s’était particulièrement signalé pour le Thunder avec une récolte de 30 points, en plus d’être affecté à couvrir régulièrement Harden en défensive.

Harden, dont le contrat avec Houston est encore valide pour deux saisons, s’était finalement incliné avec ses coéquipiers des Rockets contre les Lakers de Los Angeles, éventuels champions, en deuxième ronde.

En plus du match entre les Rockets et le Thunder, une autre partie à surveiller, ce mercredi soir, sera sans doute la confrontation entre les Raptors de Toronto et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans. Les Raptors entameront leur saison à domicile, à l’Amalie Arena de Tampa.