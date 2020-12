Mali: l'armée accusée de crimes de guerre, des groupes armés de crimes contre l'humanité (Commission ONU)

New York | L'armée malienne a commis des «crimes de guerre» et plusieurs groupes armés des «crimes contre l'humanité», indique la Commission internationale sur le Mali établie par l'ONU dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité et dont l'AFP a obtenu une copie.

Sans être la seule, l'armée malienne figure au premier rang des accusés de cette commission, qui estime avoir recueilli «des motifs raisonnables de croire» qu'elle a «commis des crimes de guerre», selon ce rapport de 350 pages couvrant la période 2012-2018.