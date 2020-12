Opération antidrogue dans les Laurentides: deux personnes arrêtées

Deux personnes ont été arrêtées et de la drogue, une arme et de l’argent ont été saisis, lundi, à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides, dans le cadre d’une opération antidrogue de la Sûreté du Québec.

Les personnes arrêtées sont un homme de 62 ans et une femme de 59 ans. Ils ont été libérés sur sommation après leur arrestation. «Ils doivent comparaître ultérieurement au palais de justice de Saint-Jérôme, où ils pourraient faire face à des accusations de production de cannabis, de possession dans le but d’en faire le trafic, de possession d’arme prohibée ainsi que d’entreposage négligent d’arme à feu», a mentionné la SQ dans un communiqué, mardi.

Dans le cadre de leur opération, les policiers ont saisi plus d’un kilo de cannabis, plus de 400 grammes de résine de cannabis, une arme prohibée, plus de 3900$ et de l’équipement servant au trafic de drogue.

Le tout a été trouvé dans une résidence de la rue Taillefer.

La Sûreté du Québec a indiqué que cette enquête «a progressé notamment grâce à des informations reçues du public».