Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 23 décembre:

La course des tuques

Long métrage d’animation québécois au cours duquel une importante course de luge déterminera si oui ou non Zac s’emparera de la grange de François les Lunettes. Ce dernier fera tout pour prendre sa revanche, convaincu d’avoir été victime de tricherie. Mais son adversaire a plus d’un tour dans son sac.

Mercredi, 10 h, ARTV

Partir autrement en famille

Le voyage qu’ont vécu Sophie Lorain et son fils à Maui, île d’Hawaï, est loin de celui qu’on apprécie dans les stations balnéaires. Le duo s’est grandement intéressé aux richesses naturelles et culturelles de l’endroit. Au programme: trek dans une forêt de bambou, excursion en apnée et randonnée pirogue.

Mercredi, 14 h, TV5

Whisper 2: l’aventure continue

Long métrage qui marque les retrouvailles estivales entre une jeune fille et son cheval apprivoisé. Or, contrairement à l’année précédente, l’animal porte des blessures à la panse. Son amie humaine n’est pas au bout de ses surprises, car une aventure magique l’attend.

Mercredi, 16 h, TVA

Chef

Souhaitant redonner un élan à sa créativité culinaire, un populaire chef quitte son emploi dans un restaurant pour ouvrir un camion de bouffe de rue. Du même coup, il demande et reçoit l’aide des membres de sa famille dont il s’était éloigné. Comédie dramatique écrite, réalisée et mettant en vedette Jon Favreau.

Mercredi, 19 h, Zeste

Bienvenue chez les Ch’tis

Comédie française pour laquelle Dany Boon et ses amis d’un bureau de poste d’un petit village du Pas-de-Calais doivent accueillir un nouveau patron: un cadre - joué par Kad Merad - muté contre son gré dans un endroit qui a très mauvaise réputation. Mais parfois, les apparences sont bien trompeuses...

Mercredi, 20 h 17, Télé-Québec

Chasse à l’homme - Patrick Haemers

Une folle cavale a commencé le 13 août 1987 à Louvain, en Belgique. Au moment où il faisait l’objet d’un transfert dans une fourgonnette, le détenu Patrick Haemers a réussi une spectaculaire évasion, pouvant compter sur des complices lourdement armés. Le prisonnier a ainsi pu recouvrer sa liberté.

Mercredi, 21 h, Planète+

Mix sonore

Le temps d’un nouvel épisode de son émission de variétés musicale, Martha Wainwright partage la scène avec Laurence Nerbonne, Sam Roberts et Simon Daniel. L’animatrice profite de ce rendez-vous consacré à la musique canadienne et québécoise pour proposer, devant public, des duos inédits.