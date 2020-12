Se méfier de l’antiscience

Il y a quelques semaines à peine, ils étaient nombreux, et pas seulement chez les pessimistes, à douter de l’arrivée prochaine d’un vaccin annonçant la fin de la pandémie. La déprime dominait la conscience collective. Le confinement durable rend fou !

Que fait-on, dans un monde sans horizon, où les relations sociales sont comprimées, où la vie est suspendue ?

Et d’un coup, les bonnes nouvelles se sont mises à débouler. Le vaccin n’est plus une lointaine promesse, mais une réalité concrète.

Vaccins

Pourtant, on trouve ici et là des inquiétudes, qui dépassent largement la mouvance « antivaccins ». Comment peut-on faire absolument confiance à un vaccin développé aussi rapidement ? Ses bénéficiaires ne sont-ils pas aussi des cobayes ?

On peut comprendre ces préoccupations. On fait rarement quelque chose de bon dans la précipitation.

Mais on doit aussi saluer les vrais exploits de l’esprit humain. Les nations du monde, depuis près d’un an, ont mobilisé des ressources intellectuelles, institutionnelles et financières exceptionnelles pour sortir de cette crise et vaincre un virus nouveau, qui a paralysé la vie collective et qui multiplie encore aujourd’hui les ravages.

Nous devons retrouver une saine confiance dans la science, d’autant que cette dernière est au cœur de la civilisation occidentale et des immenses progrès qu’elle a apportés à l’humanité. La vie humaine s’est incroyablement améliorée grâce au travail de la science en l’espace de quelques décennies. Il suffit de penser aux progrès dans la guerre contre le cancer pour le constater.

Progrès

La critique légitime de nos élites ne doit pas verser dans l’antiscience et aboutir au rejet de la raison et de ses conquêtes. C’est le génie de l’être humain qui s’exprime dans les laboratoires où la vie est examinée au microscope. Que l’on pose des questions, c’est très bien. Que l’on prétende y répondre à la place des scientifiques, c’est une mauvaise piste à suivre.