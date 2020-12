Télévision: qu’a regardé la ministre de la Culture en 2020?

À travers cette année chargée, la ministre de la Culture Nathalie Roy a quand même eu le temps de regarder la télévision, un média qui lui tient à cœur, le soir et lors de ses nuits d’insomnie.

Invitée par l’Agence QMI à détailler ses plus récents coups de cœur au petit écran québécois, celle qui fut autrefois chef d’antenne, chef de pupitre, journaliste et animatrice a raconté passer beaucoup de temps devant les chaînes d’information en continu (LCN, RDI), être une adepte du service Éléphant, qui offre un vaste répertoire de films québécois d’hier (elle a récemment replongé dans Parlez-nous d’amour de Jean-Claude Lord), et attendre avec impatience les rétrospectives de fin d’année qui, le reconnaît-elle, auront presque un seul grand sujet d’ici décembre, la COVID-19.

Elle a également craqué pour trois séries de fiction, C’est comme ça que je t’aime, M’entends-tu? et Léo, dont elle nous a parlé avec passion.

«On a une originalité et un talent qui s’exportent et qui sont en demande. J’aime toutes les formes d’arts et de disciplines, mais la télévision a quelque chose de réconfortant, de rassurant et de facile, puisque, cette année, on était à la maison et on ne pouvait pas sortir», a souligné Nathalie Roy.

Les séries coups de cœur de Nathalie Roy en 2020:

- C’est comme ça que je t’aime

«Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, s’est exclamée Nathalie Roy. C’est éclaté, c’est fou, ça nous ramène dans les années 1970, que j’ai vécues et connues, avec la musique, les décors... Les acteurs sont éblouissants. François Létourneau [auteur de la série] et Patrice Robitaille, quel duo! Je suis très contente, parce que M. Létourneau était allé présenter sa série à la Berlinale [en février] et ç’a bien fonctionné. Ils s’en vont vers une deuxième saison. Aussi, ce qui est intéressant avec cette série complètement folle, c’est qu’on dit qu’on y est à Sainte-Foy, mais certaines scènes ont été tournées à Boucherville, dans ma circonscription! On peut faire croire des choses à la télévision, c’est magnifique.»

- M’entends-tu?

«Je me souviens, quand la première saison de M’entends-tu? était sortie, à la fin 2018, d’avoir donné des entrevues dans lesquelles je racontais avoir écouté les 10 épisodes en ligne. C’est renversant. C’est du jamais-vu comique. Florence Longpré [créatrice et comédienne de la série] est une femme absolument géniale, dotée d’une sensibilité incroyable. C’est difficile nous montrer ce qu’elle nous montre, et c’est criant de vérité. C’est une réalité complexe, souvent caricaturée ou mal comprise et, elle, c’est de la vérité à l’état pur. Dans la deuxième saison, on fait le tour de la question de la violence conjugale, de la violence faite aux femmes. C’est dur, c’est violent, ça fait mal et, en même temps, on trouve le tour de nous faire réfléchir et de nous faire sourire. L’équilibre de cette série est unique. Les actrices, Florence Longpré, Eve Landry et Mélissa Bédard, sont incroyables. La première saison a été achetée par Netflix; c’est dire comment notre talent s’exporte. Je prédis un avenir tout aussi international à la deuxième saison, et j’ai très hâte de voir la troisième, hâte de voir où ils vont nous emmener», a expliqué la ministre.

- Léo

«Pour me détendre, cette année, j’ai aussi fait du rattrapage. Je ne connaissais pas du tout la série Léo, et je l’ai découverte sur Club illico. J’ai regardé les deux saisons en rafale. Que ça fait du bien! C’est une série bonbon, avec des personnages très forts et colorés, et de grands acteurs, comme Marc Labrèche, Julien Poulin, Marie-Laurence Moreau... On voyait Fabien Cloutier comme un bourru un peu cynique et, dans Léo, il nous révèle un côté de lui d’une grande tendresse, d’une grande douceur et d’une grande introspection. Il m’a vraiment impressionnée dans cette série. Léo, ça fait rire, c’est beau, c’est à la campagne, et ça nous montre des réalités très actuelles. J’ai aussi beaucoup aimé l’émission que Fabien Cloutier a faite en direct de sa campagne, pendant la pandémie [Ça va bien aller, avec Marie-Soleil Dion, à TVA].»