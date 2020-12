Voulons-nous vivre dans une succursale américaine?

Il a beaucoup été question ces derniers temps du recul du français dans la métropole. Divers intervenants des milieux politiques et culturels ont pris la parole pour dénoncer ce fait indiscutable. Peu d’entre eux cependant ont fait mention du phénomène indubitablement lié à cette disparition du français : l’acculturation. Cette dernière se manifeste dans nos mœurs, notre lien à l’anglais et un rapport à l’hiver modifié.

Le plus grand assimilateur de notre culture est sans contredit notre voisin du Sud. À preuve, l’inlassable couverture médiatique des dernières élections que nous avons subies sans protester, au même titre que si nous étions des citoyens américains. S’il est vrai que nous avons indéniablement « des cordes sensibles américaines », ces dernières semblent prendre de plus en plus d’importance au détriment d’autres influences. Cette acculturation/américanisation se déroule par ailleurs à l’échelle mondiale.

Influence américaine

Ces dernières années, cette influence américaine se fait sentir jusque dans les menus de nos restaurants, témoin cet engouement indéniable pour la cuisine américanisée aux assiettes surdimensionnées et l’apparition de nouvelles chaînes de restauration dont les noms évoquent le pays d’Uncle Sam (p. ex., Boston Pizza, Bâton rouge).

Les barbecues dont l’utilisation était restreinte à la saison estivale fonctionnent dorénavant à l’année comme si nous étions au Texas, et le véhicule le plus populaire au Québec (en 2019) est la camionnette Ford F-150. Et c’est tant pis pour Greta!

L’adoption fervente de rituels américains laisse croire également que le Québec est enfin devenu le 51e État de l’Union. Pensons aux tailgate partys tenus pour célébrer les minces chances du Canadien d’accéder aux séries ou aux rites entourant le Super Bowl (la man cave, le black Friday l’emballement pour les publicités, etc.). De plus, nos goûts et habitudes culinaires ne sont pas les seuls à s’être américanisés, pour le dire poliment, nos silhouettes aussi...

Mon pays, c’est l’hiver

Autre changement notable dans notre culture : notre rapport à l’hiver. Les voyages dans le sud, hiver comme été, l’accès au farniente et aux buffets tout inclus, la vie en « gougounes » sur fond de musique salsa ont laissé leur marque dans la psyché québécoise.

L’hiver, même par très grand froid, on peut observer des gens nu-tête, sans bottes, en chaussures, et sans chaussettes (par choix). Un moyen de conjurer la saison hivernale dont la seule mention suscite des imprécations rageuses? Un flocon tombe et le peuple aboie. Les météorologues semblent être les prêtres d’un véritable culte solaire, et leurs prévisions de temps moins clément sont annoncées comme des punitions infligées à la collectivité.

Pourtant, les prédictions apocalyptiques sur les changements climatiques sont allègrement véhiculées et font même partie des idées reçues. On manifeste et agite des pancartes sur commande.

Du même souffle cependant, on jubile et se targue de rallumer le barbecue et d’avoir mis des shorts fin novembre. Pourtant, traverser l’hiver n’a jamais été si facile. Nous n’avons jamais été si bien habillés, chauffés et protégés du froid (en général, car oui, il y a des itinérants et des gens en difficulté). Les transports en commun, le déneigement, les voitures et leurs pneus, les services météorologiques se sont tous améliorés dans les 50 dernières années.

Les Québécois sont plus douillets. Tiraillés entre des modes de vie influencés par le Texas, Cuba, et la Florida, ils en sont venus à oublier qui ils sont, et leur relation au territoire qui les a forgés et qu’ils habitent a changé.

Voulons-nous vivre dans une succursale américaine « à l’envers de l’hiver » comme dans la chanson de Charlebois? Et si c’est le cas, pourquoi s’embêter avec la question du climat?

Bref, une réflexion sur notre avenir linguistique, culturel et environnemental et notre véritable rapport à ces enjeux s’impose... En ce début d’hiver, les Québécois feraient mieux de remercier le ciel d’avoir encore quatre saisons (même ceux qui prennent l’avion pour le fuir en pleine pandémie).

- Mélissa Anctil, auteure jeunesse et traductrice