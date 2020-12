PILON, Lorraine



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Lorraine Pilon, à Montréal, le 17 décembre 2020, à l'âge de 57 ans.Elle laisse dans le deuil son père Roger, ses soeurs Johanne, Francine (Renate), Suzanne (Robert) et Lyse (Pierre), son neveu Julien (Mélanie) et sa nièce Sophie, ses amies Céline et Lucie ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.En raison de la pandémie, les condoléances à sa mémoire sont reportées à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Général Juif de Montréal pour leur empathie et les bons soins prodigués.Les témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec.