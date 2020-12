DESGROSEILLIERS, Maurice



13 juin 1922 - 15 novembre 2020Le 15 novembre, à l'âge de 98 ans, est décédé Maurice Desgroseilliers, époux de feu Paulette Grégoire décédée le 1er mars 2015.Il laisse dans le deuil ses huit enfants, Lise (Gilles), Yves (Odette), Claude (Nicole), René-Paul (Louise), Jacques (Lorraine), Lyne (Gilles), Josée (Yves) et Alain (Anne-Marie), plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Thérèse, sa belle-soeur Marie-Claire, ses neveux et nièces et plusieurs bons amis dont Gilbert.Nous nous souviendrons de Maurice comme ayant été un homme d'honneur, un modèle d'accueil et d'ouverture, d'écoute et d'empathie et surtout une personne aimante qui laissera sa trace chez tous ceux l'ayant connu.Étant donné les circonstances actuelles, aucune cérémonie ne peut avoir lieu pour le moment.www.dignitequebec.com