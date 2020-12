1 546$ ou 102 heures à purger dans la réalité ?

Pour beaucoup, 1546$ (montant du ticket-COVID exigé à ceux qui ne respectent pas les consignes) est une somme considérable qu’il peut être difficile de payer. Le ministère de la Justice peut offrir, sous certaines conditions, de rembourser cette somme en effectuant des travaux compensatoires. Alors, faisons d’une pierre deux coups!

Habituellement, les travaux compensatoires, parfois appelés « travaux communautaires » constituent des heures de travail non rémunérées qu'un citoyen accepte volontairement d'exécuter dans le but d'éviter l'emprisonnement. Ces heures de travail sont réalisées au profit d'organismes à but non lucratif ou de municipalités.

Photo courtoisie

Un séjour dans le monde réel

Je propose qu’en ces temps exceptionnels, l’on envoie plutôt ces contrevenants au front, pour un stage obligatoire dans le monde de la réalité que nient les opposants aux mesures sanitaires.

Si cela peut en convaincre quelques-uns que la pandémie n’est pas une invention, leur imposer des travaux compensatoires dans un CHSLD ou en milieu hospitalier représenterait un séjour fort instructif dans le merveilleux monde du réel.

Dieu sait combien on manque de bras dans ces endroits. Ce serait aussi formateur sur le plan moral : ces gens qui vivent dans le déni de la pandémie seraient ainsi forcés de réaliser que les hôpitaux ne sont pas vides.

Ils constateraient que médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires et autres travailleurs assignés à l’entretien sont au bout du rouleau. Ils verraient en direct la souffrance des personnes atteintes de la COVID-19. Mieux : ils seraient plongés dans la réalité, loin, très loin du discours distordu des gourous qu’ils fréquentent sur YouTube.

Voir de près comment fonctionne un respirateur, changer les couches des personnes âgées résidant en CHSLD, courir du matin au soir pour administrer des médicaments, des repas et des soins essentiels serait aussi faire œuvre utile : ils apprendraient par la même occasion à se désinfecter les mains, à porter un masque sanitaire et à se soucier d’autrui. L’idée est séduisante quand on pense que les ressources vont inévitablement manquer après les fêtes.

Présentement, le programme de travaux compensatoires convertit le premier 500$ à payer en 50 heures de travaux à exécuter. Les heures suivantes (jusqu’à concurrence de 5 000$) sont calculées au taux de 20$/heure. Ainsi, pour chaque contravention de 1546$, on obtient un total de 102 heures de travaux compensatoires.

Ouvrir les yeux

Dimanche dernier seulement, à Montréal, 269 manifestants ont reçu des contraventions totalisant plus de 415 000$. Peut-être que ces sommes sont attendues pour renflouer les coffres du gouvernement du Québec, mais il pourrait être beaucoup plus éducatif de proposer d’emblée aux contrevenants d’exécuter des travaux compensatoires là où la Covid-19 frappe le plus.

Qui sait, peut-être que cela permettrait de dessiller les yeux de quelques-uns qui se pensent brillants, ou « éveillés », quand ils descendent dans la rue pour dénoncer une prétendue dictature sanitaire, sans masque et sans distanciation, ou quand ils se réunissent par dizaines pour défier les consignes en faisant le party.

Sylvain-Claude Fillion, auteur

Sherbrooke