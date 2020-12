CAMPO, Silvio Salvatore



À Montréal, le 11 décembre 2020, est décédé Silvio Salvatore Campo.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Pauline Larose, ainsi que ses beaux- enfants; ses soeurs, Marie Olive, Marie Antoinnette (François) et Olga; et ses neveux et nièces.Dû aux circonstances actuellement, une cérémonie commémorative sera célébrée dans l'intimité.