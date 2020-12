DORION, Gaston



À la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord, le 20 décembre 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Gaston Dorion, époux de feu Mme Aliette Asselin.Il laisse dans le deuil ses enfants Carol (Gisèle), Michel (Eve-Lyne), Jacques (Isabelle) et Danielle (Bruno), ses petits-enfants Vincent (Julie), Elyse (Yan) et Fidji, ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 3 janvier 2021 de 14h à 17h au salon de laAu lieu des fleurs, des dons à Pallia-vie seraient appréciés.https://pallia-vie.ca/faire-un-don/Votre présence au salon est autorisée et considérée comme un déplacement essentiel.Le tout doit se faire dans le respect des directives émises par la Santé publique en regard à la distanciation sociale de 2 mètres, au port du masque ou du couvre-visage obligatoire, au lavage des mains ainsi qu'à un nombre maximal de 25 personnes en même temps dans la salle.