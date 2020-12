CROTEAU, Florent



Sainte-Thérèse: À l'hôpital de Saint-Eustache, le samedi 19 décembre 2020 à l'âge de 81 ans, est décédé M. Florent Croteau, fils de feu M. Zéphirin Croteau et de feu Mme Marie-Laure Dumont.M. Croteau était l'époux de Micheline Delisle; il laisse aussi dans le deuil ses enfants: Sylvain (Gaëtane) et Annie (Jonathan); ses petites-filles: Julie, Simone et Gabrielle; sa soeur: Lauraine (Émile); sa filleule Marie-Joé (Carl).En nous quittant, il laisse également dans le deuil ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Delisle: Dolorès, Lellis (Aline), feu Vianney (Gisèle), Colombe, Gennard (Maryse), Nicole et Gilles (Diane); ainsi que neveux, nièces et amis (es).La famille remercie le personnel qui s'est dévoué auprès de Florent durant son séjour à l'hôpital de Saint-Eustache, ainsi que tous ses proches qui lui ont apporté du soutien pendant ses derniers mois de maladie.Il fut confié au:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450 473-59345www.rfgoyer.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Hôpital Saint-Eustache.https://www.fondationhopitalsainteustache.com/faire-un-don/En raison des circonstances, une cérémonie des derniers adieux se tiendra dans l'intimité de la famille.