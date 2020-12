JEAN, Roger



À l'hôpital du CHUM de Montréal, le 18 décembre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Roger Jean, époux de Francine Turcotte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sébastien (Carole) et Hélène (Benoit), ses petits-enfants Alexis, Daphnée, Anne-Marie et Olivier. Il laisse également dans le deuil son frère Claude, ses soeurs Lucile et Manon, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 27 décembre de 10h à 13h. Une célébration commémorative aura lieu à 12h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.