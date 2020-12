FALARDEAU, Fernand



Suite à une brève maladie à l'Hôpital des Anciens Combattants de Sainte-Anne-de-Bellevue, le 27 novembre 2020, à l'âge de 96 ans, papa nous a quittés pour rejoindre maman. Nous sommes fiers des réalisations de papa: Adjudant-maître de l'Aviation royale canadienne (ARC) en tant que contrôleur aérien / planificateur de vol avec des séjours partout au Canada et en Europe, papa a pris sa retraite et s'est retrouvé dans le secteur public, encore une fois en tant que planificateur de vol, pendant 14 ans à l'aéroport Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, pour finalement prendre sa retraite en 1984.Partenaire à jamais de Laurette (Woods) décédée, père dévoué de Gilles (Audrey) et Carle et grand-père aimant d'Olivier, Alexandre et Alicia. Très regretté par famille et amis de Creg Quay, Ottawa, Québec, Dorval et les États-Unis.Selon les volontés de papa, une célébration de sa merveilleuse vie aura lieu à une date ultérieure. Une célébration post COVID-19 sera annoncée.La famille de monsieur Falardeau tient à remercier tout le personnel du 12e étage, aile 12T de l'hôpital des Anciens Combattants pour leurs soins attentionnés et leur dévotion.Papa, tu as préparé ton propre plan de vol. Tu es maintenant en paix avec Dieu. Veille sur nous avec Maman.