DÉCOSTE, Pierrette



La famille Dubuc a le regret de vous annoncer le décès de Mme Pierrette Décoste le samedi 12 décembre à l'âge de 78 ans.Épouse de feu Jean-Pierre Dubuc, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Lise Marleau), Alain et Line (Sylvain Charlebois); ses petits-enfants: Charles Dubuc (Jennifer Barbeau), Simon et Bruno Charlebois, Nikola Dubuc; et son arrière-petite-fille: Luna. Elle laisse également ses soeurs: Edna (Philippe Chartrand), Micheline Caron, Reine (Jean-Marc Groleau); ainsi que de nombreux parents et amis. Elle fut prédécédée par ses parents: Mme Flavie Ranger et M. Edné Décoste.Une célébration aura lieu à une date ultérieure.Vous pouvez laisser vos voeux de sympathie à l'adresse suivante:Pour informations: 819-778-1515