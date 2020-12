DUMAIS, Nicole



C'est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Nicole Dumais, survenu à l'âge de 76 ans, le 17 décembre 2020.Elle laisse dans le deuil son fils Éric, sa soeur Cécile, sa belle-fille Chantal (Eric), son beau-fils Christian (Marie-Josée), ses six petits-enfants, ses quatre arrière-petits-enfants, parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 9 janvier 2021 entre 14h et 17h au complexeUne réunion liturgique se tiendra à 16h30 au salon même.