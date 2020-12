GAUVIN (St-Maurice)

Madeleine



À Boucherville, le 18 décembre 2020, à l'âge de 99 ans et 8 mois, est décédée Mme Madeleine St-Maurice, épouse de feu M. Gérard Gauvin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine (Pierre), Richard, Luc (Solange), Claude (Chantale), Louise et ses petits-enfants Jean-François (Josée), Martin (Nathalie), Virginie (Magne), Marc-Antoine, Keira-Mae, Thomas (Roxanne), François (Maude) et ses arrière-petits-enfants Florence, Edouard et Mathis, ses beaux-frères Bruno et Gilles (Claudette), sa belle-soeur Gilberte, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Remerciements spécial à Islande et Christiane.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.Les arrangements funéraires ont été confiés auTél.: (450) 655-6036Téléc.: (450) 655-0941