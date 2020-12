MÉNARD, Robert



À Beloeil, le 17 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement monsieur Robert Ménard, époux de madame Pauline Gallant. Il était le fils de feu Léo Ménard et de feu Yvonne Brisson.Il laisse également dans le deuil ses enfants Guy (Diane), Gabriel (Diane), Charles (Marlène), Élizabeth (Bruno), Chantal (Sylvie), Stéphane, Mireille (Robert), François et Frank (Tiffany), ses petits-enfants David, Adam, Mathieu, Valérie, Alicia, Marie- Christine, Émilie, Angélique, Sonia, Audrey, Maxence, Danaële, Opaline, Flavie et Sophia ainsi que ses arrière-petits-enfants Félix, Jules, Norah, Magalie, Sarah, Nathan, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel pour les excellents soins qu'il a reçus du centre d'hébergement Marguerite-Adam de Beloeil.Considérant la situation actuelle, il n'y aura pas d'exposition et une date sera déterminée ultérieurement par la famille pour une célébration de sa vie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre d'hébergement Marguerite-Adam de Beloeil.www.salondemers.com