POULIOT, Lise

(née Prud'homme)



D'Oka, le 18 décembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Lise Prud'homme, épouse de M. Florent Pouliot.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Aline et Jeannette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les rituels funéraires se tiendront dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Elle fut confiée au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934