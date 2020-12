ST-CYR, Louise



À Saint-Joseph-du-Lac, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Louise St-Cyr, fille de feu Firmin St-Cyr et feu Gertrude Leduc.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc et Guy Guindon, ses frères, soeurs et leurs conjoints(es) respectifs(ves), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme St-Cyr fut confiée:3150, CHEMIN D'OKASAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934