DUMAIS, Sylvie



1961 - 2020De Repentigny, le 21 décembre 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Sylvie Dumais, conjointe de M. Michel Bouthat.Outre son conjoint, elle laisse dans le chagrin, son frère et sa soeur Réjean et Dominique (Pierre), beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.