LABROSSE, Claude



À Laval, le 18 décembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Claude Labrosse, conjoint de Mme Claire Desjardins.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Jacynthe et Pedro, ses petits-enfants Émilie, Philippe et Samuel, sa soeur Lise (Jean-Luc), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 décembre 2020 de 13h à 15h au Mausolée St-Martin du complexe funéraire