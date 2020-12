DI MURRO, Gino



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de mon époux, notre père et grand-père bien-aimé, Gino Di Murro, le 19 décembre 2020 à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 59 ans, Antoinette Bizzarro, ses filles Carolyn (Pino Martignetti) et Dina (Eric Marino) ainsi que ses petits-enfants Michelle et Gabriella Martignetti, Amanda et Daniel Marino et sa nièce Gilda Di Murro (Gangai). Il manquera aussi à de nombreux cousins et amis.On se souviendra de lui pour sa sagesse, son humour et son dévouement sans fin.Les visites auront lieu au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALle lundi 28 décembre de 13 h à 16 h et de 19 h à 22 h. Une messe aura lieu le mardi 29 décembre à 11 h à la chapelle du centre funéraire.Des dons à sa mémoire peuvent être faits à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont ou à un organisme de bienfaisance de votre choix.Pour ceux qui préfèrent ne pas assister à la messe en personne, veuillez prendre note qu'un lien pour la messe virtuelle est disponible sur le site du Centre funéraire Côte-des-Neiges sous l'onglet de Gino Di Murro.