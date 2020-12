COVID-19: record de décès au pays depuis le début de la 2e vague

Le Canada a connu sa pire journée en termes de mortalité liée à la pandémie depuis le début de la deuxième vague, mercredi, avec l'annonce de 173 décès d'un océan à l'autre.

Porté par le Québec et l'Ontario, qui ont respectivement déploré 74 et 41 morts, le Canada a connu une journée tragique sans équivalent depuis le mois de mai dernier. Les provinces des Prairies, où les courbes épidémiologiques sont à la baisse, continuent aussi à faire état de plusieurs pertes de vie, incluant 19 en Alberta et en Colombie-Britannique et 15 au Manitoba.

La situation n'est guère rose dans les deux provinces du centre. Une fois de plus, le Québec a battu un record avec l'annonce de 2247 cas nouveaux cas, battant son propre record pour une quatrième fois depuis samedi.

En Ontario, l'annonce de la découverte de 2408 cas représente le deuxième pire bilan de la province depuis le début de la pandémie.

Considérant qu'il peut s'écouler des semaines avant que les personnes infectées décèdent des suites de la maladie, il est possible que le début de l'année 2021 soit sombre dans ces deux provinces.

Ces données sont venues assombrir l'annonce de l'approbation d'un second vaccin, celui de la pharmaceutique Moderna, par Santé Canada. Ottawa a commandé 40 millions de doses de ce traitement qui permettra d'inoculer 20 millions de personnes.

L'arrivée des premiers vaccins de cette firme est attendue dans les prochains jours et amènera certainement un vent d'espoir dans les régions les plus touchées par le virus au pays.

Outre les deux provinces du centre, celles de l'Ouest ont connu un léger regain de leur nombre de cas. Notamment, l'Alberta a dévoilé avoir trouvé 1301 malades de plus sur son territoire, tandis que la Colombie-Britannique a fait état de 518 nouvelles contaminations.

Du côté de l'Atlantique, 10 cas ont été rapportés, partagés entre le Nouveau-Brunswick (5), la Nouvelle-Écosse (4) et Terre-Neuve-et-Labrador (1).

Le Nunavut, pour sa part, a annoncé deux tests positifs au SRAS-CoV-2

Au total, 6846 patients se sont ajoutés aux 528 357 Canadiens qui ont contracté le virus. Du nombre, 14 598 ont succombé tout en étant porteurs de la maladie.

La situation au Canada:

Québec: 183 523 cas (7867 décès)

Ontario: 162 663 cas (4229 décès)

Alberta: 93 781 cas (890 décès)

Colombie-Britannique: 48 027 cas (796 décès)

Manitoba: 23 381 cas (605 décès)

Saskatchewan: 14 101 cas (130 décès)

Nouvelle-Écosse: 1460 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 585 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 384 cas (4 décès)

Nunavut: 263 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 90 cas

Yukon: 59 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 24 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 528 357 (14 425 décès)