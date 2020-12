HOULNÉ, Pierrette



À Montréal, le 10 décembre 2020 à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Pierrette Houlné, épouse de M. Georges Lavallée.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Benoît et Claude, ses petits-enfants Charlotte, Claire et Marc-Antoine, sa soeur Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 20 janvier 2021 de 17h à 21h au salon de la:Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.