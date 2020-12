DUPUIS, Lucien



À l’hôpital de Lachine, le 18 décembre 2020, à l’âge de 95 ans, est décédé M. Lucien Dupuis, époux de feu Antoinette Masson.Il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Ginette), Denis (Jana’ah) et Céline (Jacques), ses petits-enfants Geneviève (Maxime), Étienne (Audrey), Audrée (Jean-Philip), Laurence (Frédéric), Leila et Aicha, ses arrière-petits-enfants Léo, Alice et Nora, sa soeur Denise (feu Gordon), son beau-frère Jacques (Dianne), son amie Cécile, ainsi que plusieurs nièces et neveux.En raison de la situation actuelle, une commémoration pour lui rendre un dernier hommage sera tenue à une date ultérieure en 2021. Parents et amis y seront conviés.514-367-8387 | www.serviceactuel.com