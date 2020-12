CHALUT, Richard



Toi Richard, tu as illuminé ma vie (Guylaine Trudel) pendant les 45 années où j'ai eu l'immense privilège de partager ton quotidien. J'aurai ainsi été témoin de tout le bonheur et de la bienveillance que tu propageais constamment auprès de tous ceux que tu côtoyais, qu'ils soient membres de la famille, amis ou collègues. Tu étais un être si généreux et tu as contribué au bien-être d'une multitude de personnes.Toi, le « battant » que j'admirais si intensément, tu as refusé de baisser les bras devant la maladie. Tu nous as quittés doucement vendredi après-midi le 11 décembre. Les mots nous manquent pour exprimer à quel point ton départ nous laisse avec un immense chagrin, mais nous garderons toujours en mémoire cette joie de vivre et bonne humeur qui t'animaient sans cesse et qui faisaient de toi un être exceptionnel.Tu laisses aussi dans le deuil, tes frères et soeurs, Jeanne (Michel), André (Johanne), Jocelyne (Roger), et Denis (Monique), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 8 janvier 2021 de 18h à 21h et le samedi 9 janvier 2021 de 9h à 12h30 au complexe funéraireUne cérémonie intime suivra pour commémorer l'être extraordinaire qu'il était et si admiré de tous.Vous pourrez y assister virtuellement à partir de 12h30, en direct en suivant le lien mentionné sur le site Web du complexe funéraire.