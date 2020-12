ROUSSEAU, Jacques



À Montréal, le samedi 19 décembre 2020 est décédé, à l'âge de 79 ans, Jacques Rousseau, époux de Louise Trudel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée Rousseau (Éric Bazinet), ses frères Michel (Christine) et Normand (Peter), ses beaux-frères et sa belle-soeur Jacques s.j., Denise, Robert et Pierre Trudel, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Vu la situation actuelle, par mesure de prévention, des funérailles intimes auront lieu à une date ultérieure.