Incendie à Chertsey dans la nuit de mardi à mercredi: le bâtiment est une perte totale

Un bâtiment résidentiel a été détruit par les flammes dans la nuit de mardi à mercredi, sur le chemin Marie-Reine-des-Coeurs, à Chertsey, dans Lanaudière.

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 3 h. Une alerte générale a été déclenchée. Les services d’incendie de municipalités voisines, soit Saint-Calixte et Entrelacs, ont été demandés en entraide «pour des citernes et des hommes supplémentaires», a indiqué le directeur du Service incendie et sécurité publique de Chertsey, Jonathan Ruffo.

Au total, plus d’une vingtaine de pompiers ont combattu les flammes. «L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais le bâtiment est une perte totale», a mentionné le directeur Ruffo.

Personne n’a été blessé. L’endroit était habité par un homme seul.

La cause de l’incendie est sous enquête, mais il ne s’agirait pas d’une cause «volontaire», a précisé M. Ruffo.