La campagne de vaccination se met en branle à Laval

C’est mercredi midi que s’est amorcée la campagne de vaccination à Laval, l’une des régions les plus durement touchées par la COVID-19, particulièrement lors de la première vague.

Près de 3000 vaccins de Pfizer/BioNTech ont été acheminés vers la région de Laval, où la vaccination est d’abord prévue pour le personnel qui travaille dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés.

Les employés qui souhaitent recevoir le vaccin ont pris rendez-vous et devront se rendre à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé, dès mercredi. D’autres dates ont été retenues pour la vaccination du personnel soignant.

«En raison des consignes du fournisseur qui interdisent le transport du vaccin vers différents lieux, ce sont les travailleurs de la santé des centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), de certaines résidences privées pour personnes âgées (RPA) et des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF) qui pourront obtenir, dès cette semaine, le vaccin contre la COVID-19. Lorsque le CISSS de Laval obtiendra l’autorisation de déplacer les vaccins sur le territoire, la vaccination continuera prioritairement à se faire auprès des personnes vulnérables et en grande perte d'autonomie qui résident dans les CHSLD, les RPA ou dans les RI-RTF», précise le CISSS de Laval.

Le CHSLD Sainte-Dorothée, avec 101 décès liés à la COVID-19, a été particulièrement éprouvé dans les premiers mois de la pandémie. Heureusement, le CISSS de Laval confirme qu’aucune éclosion n’est en cours dans les CHSLD de la région.

L’aréna Cartier toujours utilisé

TVA Nouvelles a par ailleurs pu constater mercredi que l’aréna Cartier, situé à côté de la station de métro du même nom, est toujours utilisé comme site non traditionnel pour héberger des patients atteints de COVID-19.

On se sert de l’endroit comme site non traditionnel depuis l’automne, et 14 patients s’y trouvent actuellement. Ils étaient 18 la semaine dernière, alors que l’aréna a une capacité de 20 places.

Les patients sont des gens âgés qui ont été déclarés positifs mais qui n’ont plus besoin du plateau technique de l’hôpital. Or ils ne peuvent réintégrer immédiatement leur milieu de vie, où ils pourraient contaminer d’autres bénéficiaires. Dès qu’ils ne seront plus contagieux, ils pourront regagner leur résidence respective. Leur séjour à l’aréna Cartier durera en moyenne une dizaine de jours.

Quand on lui a demandé si le fait d'être extraits de leur milieu de vie habituel pouvait avoir un effet déstabilisant sur ces patients, Sébastien Rocheleau, directeur adjoint des opérations à la direction des soins infirmiers, s'est fait rassurant.

«On recrée vraiment un milieu de vie. Il y a des endroits pour écouter la télévision, un endroit où on peut faire des jeux et d’autres pour faire de la réadaptation avec des escaliers et notre équipe multidisciplinaire», explique-t-il.

M. Rocheleau précise que ce sont des usagers qui peuvent souffrir de troubles cognitifs et qui pourraient se promener et contaminer les autres dans leur résidence. Ils ont besoin de supervision et c'est ce qui leur est offert en tout temps à l’aréna Cartier.