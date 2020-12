Le Canadien à Toronto pour amorcer la prochaine saison

Le Canadien de Montréal entamera sa saison avec un match contre les Maple Leafs, à Toronto, et ce, dès le 13 janvier.

C’est ce qu’a dévoilé, mercredi, la Ligue nationale de hockey. Le calendrier de 56 parties sera marqué par une campagne peu ordinaire au cours duquel les duels canadiens seront à l’honneur pour le Tricolore.

Fait particulier: les trois derniers matchs de saison du CH sont également prévus contre les Maple Leafs, les 3, 7 et 8 mai. Si les deux clubs sont alors impliqués dans une course aux séries, cela risque d’être fertile en émotions.

La bonne nouvelle : le Canadien avait balayé les Leafs en trois affrontements, la saison dernière.

Un début de saison à l’étranger

Après le match d’ouverture à Toronto, le CH disputera cinq autres parties à l’étranger, soit deux à Edmonton et trois à Vancouver. La première rencontre à domicile aura donc lieu le 28 janvier, au Centre Bell, contre les Flames de Calgary.

Le dernier club que le Canadien croisera pour une première fois sera les Jets, le 25 février, à Winnipeg.

La bannière du Lightning hissée au jour 1 de la saison

La première soirée de matchs de la saison 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH) permettra au Lightning de Tampa Bay de hisser sa bannière commémorant la deuxième coupe Stanley de son histoire dans les hauteurs de l’Amalie Arena.

Le jour 1 de la campagne sera le 13 janvier et pour l’occasion, cinq duels auront lieu, incluant ceux mettant aux prises les «Bolts» aux Blackhawks de Chicago et Montréal contre Toronto. Les autres affrontements à l’affiche seront ceux entre les Penguins de Pittsburgh aux Flyers de Philadelphie; les Canucks de Vancouver aux Oilers d’Edmonton; et les Blues de St. Louis à l’Avalanche du Colorado.

Au total, 868 rencontres sont prévues durant cette saison qui se terminera le 8 mais avec 30 des 31 équipes de la ligue en action.

Plus de détails suivront...