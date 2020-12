« Faites votre possible, svp »

En tant que professionnelle de la santé, je me permets aujourd’hui de prendre la parole au nom de ceux qui n’ont pas le courage de le faire. Parce que je te comprends. Je te comprends d’être à bout de souffle, d’en avoir assez des mesures imposées, de souhaiter une vie sociale normale pour ton bien-être mental. Et je te comprends aussi de désirer passer du temps avec ta famille.

Des conditions difficiles

Je te comprends d’être « à boutte » du port du masque, mais sache que le masque que tu portes 30 minutes pour faire tes courses nécessaires, je le porte 8 heures en ligne. Et ça, c’est sans parler du fameux N95 qui me fait suer à grosses gouttes, mais que je dois tolérer jusqu’à 3 heures parfois.

Tous les jours, depuis mon arrivée dans le domaine, je côtoie des patients positifs à la COVID avec des masques de procédure très standards, et ce, à moins de 2 mètres puisque c’est nécessaire. Et le virus n’a toujours pas eu raison de moi jusqu’à maintenant !

Je te comprends d’en avoir assez du Purell que tu dois mettre à l’entrée de chaque commerce que tu visites, mais sache que je dois me laver les mains avant d’entrer dans une chambre ET en y ressortant. Et là, tu te dis probablement que j’ai choisi le domaine de la santé et que ça vient avec, mais moi je te réponds que je n’ai jamais signé pour que mes mains vivent ce qu’elles vivent en ce moment.

Des conséquences graves

Je te comprends de vouloir voir ta famille et célébrer les fêtes qui arrivent à grands pas. Par contre, sache que nos hôpitaux sont à presque pleine capacité, donc imagine l’état de la situation dans 2 ou 3 semaines. Le moment venu, tu n’y penseras peut-être pas, mais nous, nous serons fidèles au poste et nous devrons affronter ce que tu auras peut-être causé. Et pendant que les hospitalisations régulières continueront, les hospitalisations dues à la COVID monteront en flèche et encore une fois, mes collègues et moi en subirons les conséquences.

Sache que je ne te dis pas que je suis d’accord avec toutes les mesures mises en place par le gouvernement depuis le jour 1. J’essaie juste de te montrer l’autre côté de la médaille.

J’ai des solutions pour t’aider à conserver une bonne santé mentale. Tu peux aller marcher, pique-niquer en respectant le 2 mètres et même souper en FaceTime/Zoom avec des amis. Mais ces derniers jours, je vois plutôt des fêtes bondées de gens. Parce que là, tu fais comme tu peux, mais je te demande de faire autrement. Parce qu’en ce moment, t’essaies de sauver ta propre santé mentale sans penser à la mienne et celle de mes collègues.

Notre santé mentale en écope parce que, présentement, avec la charge de travail que nous avons, malheureusement, des heures supplémentaires s’ajoutent à nos heures régulières. Et malgré ça, on fait tout en notre pouvoir pour donner les meilleurs soins possible, mais avec la quantité de patients hospitalisés, malheureusement, la santé mentale des patients en écope aussi puisqu’ils n’ont pas l’oreille attentive qui devrait les écouter.

Je fais ce texte pour te supplier, toi, qui regardes ça maintenant, de faire ton possible. Parce que du négatif on en a vu dans la dernière année et là on a tous besoin d’un peu de positif, mais moi sans toi, j’avance pas.

À ce jour, on a probablement réussi à grimper l’Everest avec les épreuves traversées, mais pour 2021, je nous souhaite que ce soit un peu plus calme et qu’on ait juste à escalader le mont Saint-Anne. Je souhaite que tu prennes à bras ouverts le message que je t’envoie si tu veux, un jour, idéalement bientôt, pouvoir vivre ta vie avec l’esprit un peu plus léger.

Béatrice Gélinas, inhalothérapeute, ville de Québec