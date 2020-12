Les Blues de St. Louis ont un nouveau capitaine

L’attaquant Ryan O’Reilly a été choisi mercredi le 23e capitaine de l’histoire des Blues de St. Louis, succédant ainsi au défenseur Alex Pietrangelo qui a quitté l’équipe au profit des Golden Knights de Vegas.

Pour leur part, Vladimir Tarasenko, Brayden Schenn et Colton Parayko agiront comme adjoints au capitaine.

Ayant les trophées Frank-Selke et Conn-Smythe à son actif, O’Reilly a aidé les Blues à remporter la coupe Stanley au printemps 2019. Il en sera à sa 12e saison en carrière dans la Ligue nationale et à sa troisième au Missouri. Durant la dernière campagne, il a inscrit 12 buts et 49 mentions d’aide pour 61 points en 71 duels, ajoutant 11 points en neuf rencontres éliminatoires.

«L’éthique de travail de Ryan sur la glace et à l’extérieur, ainsi que son engagement quotidien, sont inégalables, a déclaré le pilote Craig Berube dans un communiqué. Il prêche par l’exemple par sa façon de faire pendant les entraînements et les matchs. Il transmet le bon message à notre personnel d’instructeurs et à toute l’équipe.»

Pour O’Reilly, il s’agira certes d’un beau défi à relever dès maintenant, surtout qu’il a vu les Pietrangelo, Jake Allen, Jay Bouwmeester et Alexander Steen s’en aller à la retraite ou ailleurs.

«En voyant les vétérans que nous avons perdus dans l’année, je savais qu’il y avait plus de responsabilités à prendre pour moi, a-t-il dit au site des Blues. Quand on m’a demandé si je voulais porter le C, j’ai répondu absolument. C’est excitant et un bel honneur. Il y a peu de gars ayant eu cette opportunité.»

De grands noms

Le nouveau capitaine s’estime donc privilégié d’inscrire son nom aux côtés de ceux de Chris Pronger, Bernie Federko, Brett Hull, Al MacInnis et Wayne Gretzky, entre autres, qui ont obtenu ce titre à St. Louis.

«Lorsque vous regardez dans le vestiaire l’image de ceux qui ont été capitaines et des gars qui ont joué là, tout comme leurs contributions pour le hockey et l’organisation, je pense que c’est un grand hommage. Je fais partie de cela et je veux que cette histoire se poursuive.»

Aussi, l’ancien des Sabres de Buffalo et de l’Avalanche du Colorado peut compter sur le soutien de son coéquipier David Perron.

«Je crois que c’est un excellent choix. Il y a tellement de bons leaders dans cette équipe, mais vu que des gars sont partis, il nous faut des joueurs pouvant se lever. Je pense qu’il est cet homme pour nous. Nous avons développé une belle chimie ensemble jusqu’ici et il le fait plusieurs autres dans le club. Cela montre bien la qualité de ses habitudes de travail et son caractère», a expliqué le Québécois.