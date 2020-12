Les joyeux lurons !

Ça y est. Ils sont partis pour le sud. Ils jurent qu’ils respecteront les normes sanitaires à leurs diverses destinations. Et moi, je m’appelle le père Noël !

Pouvez-vous imaginer vous retrouver dans un endroit paradisiaque, une température chaude et accueillante, le soleil qui brille à plein feu et respecter les normes de confinement, de distanciation ? Poser la question, c’est d’y répondre.

Ces voyageurs, je les appelle, comme l’expression le dit, les rats quittant le navire. Malheureusement, pour nous tous, ils reviendront sur le navire dans une ou deux semaines avec toutes les conséquences qu’on peut imaginer. Du moins, espérons de nous tromper à ce sujet.

Malheureusement, le passé dicte souvent le futur. Pour vous en convaincre, visitez le site du gouvernement fédéral pour vous persuader des probabilités de transmission.

Plus d’une quarantaine de vols à partir ou à destination de Montréal en décembre ont eu au moins un cas de COVID à bord.

Cette réalité est en contraste avec nos joyeux lurons qui n’arrêtent pas de nous dire à leur départ qu’il n’y pas de risque ou pas plus qu’ici. Le seul mot qu’on entend est le ‘’je’. Je suis tanné, je souffre, je veux décompresser, etc. Pas une seule fois de ‘’nous’’. Nous pourrions infecter des gens en revenant, nous pourrions fêter dans le sud ou nous pourrions ne pas respecter l’isolement au retour. Non, seulement le ‘’je’’.

Les braves et les peureux

L’année 2020 a été l’année pour découvrir les braves et les peureux. Il n’y pas de braves en ce moment dans le sud, ils sont confinés à la maison pour combattre la pandémie. Nos services de santé mènent une bataille qu’ils ne doivent pas perdre, ici et non dans le sud. Je souhaite que nos joyeux lurons dansent et s’amusent dans leur tout-inclus. Le retour pourrait être très amer.

L’année 2020 est aussi celle de la contestation. Nous ne voulons pas de masque, pas de vaccin, pas d’isolement, pas de fermeture et on peut continuer à l’infini. Ils ont une imagination illimitée. Le cri de ralliement est ‘’liberté’’ pour nous et non pour les autres.

Ces gens ne représentent qu’une chose, un virus qui contamine notre société.

Daniel Goulet

Edmundston, NB