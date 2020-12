Les Raptors dans le derby James Harden?

Le joueur-vedette des Rockets de Houston James Harden a vu son nom associé à quelques équipes dans les rumeurs de transaction et voilà que les Raptors de Toronto seraient au nombre des formations prétendantes à son acquisition.

C’est du moins ce qu’a rapporté le quotidien New York Times, mardi, précisant que l’organisation ontarienne ainsi que les Celtics de Boston et les Nuggets de Denver avaient tenu des discussions exploratoires avec les Rockets relativement à une possible transaction. Cependant, la même source a ajouté que la teneur des offres de ces clubs est inconnue.

Par ailleurs, le journal affirme que l’octuple invité au match des étoiles de la NBA changera d’adresse d’ici le 25 janvier, soit au plus tard deux mois avant la date limite des échanges.

Harden a fait parler de lui durant les derniers jours, surtout qu’il entretiendrait des relations peu harmonieuses avec quelques coéquipiers. Le site The Athletic a indiqué qu’il avait notamment lancé un ballon en direction de Jae’Sean Tate pendant un entraînement.

Ayant demandé à la formation de Houston de l’envoyer sous d’autres cieux, l’athlète de 31 ans a également été relié aux 76ers de Philadelphie, aux Bucks de Milwaukee et aux Nets de Brooklyn. En attendant de connaître son sort, Harden doit amorcer la campagne avec les Rockets, mercredi, face au Thunder d'Oklahoma City.