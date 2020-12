Mackenzie Blackwood s'engage pour trois ans avec les Devils

Les Devils du New Jersey ont accordé mercredi un contrat de trois ans et de 8,4 millions $ au gardien Mackenzie Blackwood, qui était joueur autonome avec compensation.

L’athlète de 24 ans touchera ainsi en moyenne 2,8 millions $ par campagne. Sa rémunération pour la prochaine saison sera de 1,475 million $. Il gagnera par ailleurs 4,125 millions $ durant la dernière année de l’entente.

Même si la récente acquisition du Québécois Corey Crawford a permis aux Devils de s’améliorer devant le filet, l’organisation voue toujours une belle confiance à Blackwood.

«Mackenzie sera l’un des jeunes éléments-clés de cette équipe pour longtemps. Nous sommes excités et très heureux de lui avoir donné un contrat. Il a évidemment prouvé qu’il peut être un gardien numéro 1 et il n’y a aucune limite devant lui», a déclaré le directeur général Tom Fitzgerald par voie de communiqué.

Blackwood a présenté une fiche de 22-14-8, une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d'efficacité de ,915 la saison dernière. L'athlète de 6 pi et 4 po et 225 lb a été un choix de deuxième tour (42e au total) des Devils en 2015.