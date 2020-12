Mes meilleurs voeux à nos politiciens

La pandémie est au cœur des préoccupations, mais si on élargit le spectre... On souhaite à :

FRANÇOIS LEGAULT

malgré la pandémie, de ne pas perdre de vue des dossiers importants : éducation, protection des enfants, culture, langue française, environnement, sport, tourisme ;

de se faire vacciner au plus vite (avec son équipe), ce n’est pas le temps d’être malade ou confiné ;

de mettre fin au boys club en s’entourant de plus de femmes et de diversité.

DOMINIQUE ANGLADE

de poursuivre sur sa lancée nationaliste qui lui porte fruit et de continuer à montrer les dents sur la défense du français malgré les pressions de son caucus et de sa base électorale anglophone.

MANON MASSÉ

de revenir à l’avant-scène et que son parti continue de faire un travail parlementaire pertinent, sans sombrer dans la critique idéologique comme le demandent ses membres.

PAUL ST-PIERRE PLAMONDON

d’insuffler la confiance à ses partisans qui valsent avec la CAQ.

JUSTIN TRUDEAU

de garder le cap sur la solidarité envers ceux qui perdent leur emploi en maintenant le filet social et économique qu’il a mis en place ; cela devrait être une fierté pour lui ;

d’être accompagné par des ministres et des spécialistes de la santé publique qui sauront captiver l’auditoire québécois, car jusqu’ici, ses messages passent mal au Québec ;

d’augmenter les transferts en santé pour maintenir les services comme le demandent les premiers ministres des provinces.

Enfin, on remercie les chefs de faire front commun sans partisanerie dans la lutte à la pandémie et on leur souhaite de bien se reposer pendant le temps des Fêtes, parce que #çavabienaller, mais peut-être pas tout de suite !