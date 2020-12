Mon entrevue avec le père Noël

Quelle chance inouïe ! Lundi, le père Noël acceptait de m’accorder une entrevue. Même débordé par les derniers préparatifs de sa grande tournée de cadeaux, il était là, au bout du fil. En voici la transcription fidèle.

JL : Bonjour, père Noël. Merci de m’accorder un peu de votre temps précieux.

PN : Ma petite Josée, ça me fait tellement plaisir. Ho ho ho !

JL : Comment allez-vous en cette année pandémique ?

PN : Comme tout le monde, ça dépend des jours. De toute manière, au pôle Nord, sauf pour Noël, on est toujours confinés. Heureusement, je suis vacciné, mais je continue à porter le masque et à garder mes distances, ho, ho, ho ! Idem pour les lutins dans mon atelier. Dites bien aux enfants de ne pas s’inquiéter. Ça va bien aller.

JL : Qu’avez-vous fait ce printemps quand la COVID-19 a frappé ?

PN : Par la Grande Ourse ! Je te confierai que je suis allé faire du bénévolat dans un CHSLD de Montréal. Je voyais que ça se passait mal. Très mal. Sous un nom d’emprunt, Nicolas Saint-Noël, je me suis inscrit sur la plateforme « Jecontribue ».

JL : Comment ça s’est passé ?

PN : Franchement, j’ai vu tellement de solitude, de souffrances et de morts. Des familles coupées de leurs êtres chers. Des préposés épuisés. J’ai même rencontré des soldats ! J’ai aussi vu beaucoup de dévouement. J’ai aidé comme j’ai pu, mais mon cœur en est sorti en mille miettes.

JL : Je comprends. Et au pôle Nord, à votre retour ?

PN : Je n’ai rien dit à mère Noël. Je ne voulais pas lui faire de peine. Puis je me suis dit que le plus beau cadeau, après tout, c’est la santé. J’ai donc décidé d’ajouter un vaccin à ma liste de cadeaux. Ho, ho, ho ! Je suis pas mal fier de mon coup. À temps perdu, j’ai aussi emballé un nouveau président pour les Américains. Dur à battre, non ?

JL : Là, j’avoue. Un vaccin contre la COVID-19 et Trump bientôt parti, c’est impressionnant.

PN : Oui, madame la journaliste ! Je n’ai pas chômé.

JL : Et tous les gens seuls pour Noël, vous leur dites quoi, cette année ?

PN : Premièrement, je leur envoie le plus beau des câlins, sans limites de temps ni de données ! La bande passante du père Noël, c’est la plus rapide de l’univers. Ho, ho, ho ! Deuxièmement, je leur demande d’appeler quelqu’un – une amie, de la parenté, un voisin, un service d’appel. Jasez-moi ça ! Au téléphone, par Zoom, Facetime, etc. C’est vital. Pour vrai. Passer Noël seul, c’est le prix à payer pour ne pas attraper le virus. C’est lourd. Je sais. Mais en le faisant, vous protégez ceux que vous aimez. Cette année, c’est le cadeau le plus in à offrir – si tu me passes le jeu de mots un brin confiné !

JL : D’excellents conseils, en effet. Autre chose, père Noël ?

PN : Si tu me le permets, ma belle Josée, je dirais qu’à Noël, il est important de se souvenir des êtres aimés qui ne sont plus avec nous. De se rappeler les bons moments, les fous rires, les regards aimants, les voix, le toucher, les surprises espiègles. C’est le temps de les remercier d’avoir béni nos vies par leur existence. C’est mère Noël qui, hier matin, me le rappelait justement après avoir rêvé à sa maman adorée.

JL : Cher père Noël. Le temps file et vous avez encore beaucoup à faire. Un très grand merci d’avoir été si généreux de votre temps et de votre sagesse.

PN : C’est un honneur pour moi. Ho, ho, ho ! Comme je sais que vous avez été sage, demain soir, n’oubliez pas de lever les yeux vers les étoiles. J’y serai. Comme chaque année. Votre maman, paraît-il, y sera aussi...

JL : Merci, père Noël, pour l’espoir. Et bon courage !

PN : Oui, merci. En pandémie, il en faut vraiment beaucoup. Les lutins ! Vous avez entendu ça ? Du courage et de l’espoir, n’oubliez pas d’en mettre tout plein dans les cadeaux. Joyeux Noël !