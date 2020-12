Santé Canada autorise le vaccin de Moderna contre la COVID-19

Santé Canada vient d’autoriser le vaccin de la firme américaine Moderna. 168 000 doses doivent être livrées au pays avant la fin du mois.

Il s’agit du second vaccin contre la COVID-19 qui obtient de feu vert des autorités fédérales, après celui de Pfizer et BioNTech.

Plus faciles à entreposer et à manipuler, les doses de Moderna pourront être distribuées dans les communautés isolées et éloignées, y compris dans les territoires.