Subventions... pour la Banque de Chine

OTTAWA | Les contribuables canadiens ont payé les salaires des employés de deux banques d’État chinoises, de plus de 1200 églises, de groupes antiavortement et même d’une compagnie d’importation de cigarettes pendant la pandémie.

C’est ce qu’on constate en épluchant la liste des organisations qui ont bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), tout juste publiée par l’Agence du revenu (ARC).

Cette subvention couvre jusqu’à 75 % du salaire des employés. En date du 13 décembre, le fédéral a versé plus de 54 milliards $ à plus de 368 000 entreprises, organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance.

L’agence a rendu publique la liste de 340 637 entreprises. Mais l’outil ne permet pas de savoir combien chaque bénéficiaire a touché.

Entreprise publique étrangère

Parmi les bénéficiaires de la subvention salariale, on dénombre les antennes canadiennes de deux des banques les plus riches au monde : la Bank of China et la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

Chrystia Freeland

Ministre des Finances

Ensemble, ces deux institutions financières détiennent plus de 7000 milliards $ d’actifs. Elles sont détenues à 70 % par l’État chinois. Or, en principe, les institutions publiques, comme les sociétés d’État, ne sont pas admissibles à la SSUC.

« Nous sommes conscients que quelques sociétés publiques ont profité de cette mesure de soutien pour aider les travailleurs canadiens. Notre gouvernement analysera cet enjeu pour les prochaines périodes de la subvention salariale », a réagi le bureau de la vice-première ministre, Chrystia Freeland.

Évangélistes et pro-vie

La SSUC a aussi été versée à quelque 1289 églises en tout genre, dont un grand nombre d’églises évangéliques. De nombreux pasteurs évangélistes sont pourtant si fortunés que le magazine Forbes publie régulièrement un palmarès des pasteurs les plus riches du monde.

Justin Trudeau

Premier ministre

Aux côtés des religieux, on trouve aussi des organismes qui luttent contre le droit à l’avortement, dont le Wilberforce Project, un puissant groupe de lobby proche du parti du premier ministre albertain, Jason Kenney.

En pleine pandémie causée par une maladie respiratoire, les contribuables subventionnent aussi les salaires de la First China Tobacco Company Limited, une société qui importe au Canada des cigarettes chinoises.

Basée en Colombie-Britannique, l’entreprise distribue ses produits essentiellement à Vancouver et à Toronto, notamment dans les aéroports et les grandes chaînes d’épiceries, comme Loblaws et Costco.

La porte-parole de Mme Freeland, Katherine Cuplinskas, souligne que la SSUC « a été conçue pour protéger les emplois et aider les employeurs à réembaucher les travailleurs qui ont été mis à pied ».

Le gouvernement estime ainsi avoir permis de récupérer près de huit emplois perdus sur dix.