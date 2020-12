Washington achète 100 millions de doses supplémentaires de vaccin à Pfizer

Washington | Les États-Unis ont acheté 100 millions de doses supplémentaires du vaccin contre la COVID-19 développé par les sociétés américaines Pfizer et BioNTech, qui seront livrées d’ici juillet, a annoncé mercredi le Pentagone.

Cette nouvelle commande porte les commandes américaines à 400 millions de doses - la moitié venant de Pfizer l’autre de Moderna - ce qui permettra d’immuniser 200 millions de personnes, ces deux vaccins nécessitant deux injections à un mois d’intervalle.

« Selon les termes de l’accord, Pfizer livrera au moins 70 millions de doses d’ici le 30 juin 2021, le reste devant être remis le 31 juillet au plus tard », a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Cet accord donne également au gouvernement américain l’option d’acheter 400 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer, ajoute le Pentagone, alors que l’administration du président Donald Trump a été accusée de laisser passer l’occasion de sécuriser des quantités importantes de vaccin.

Les États-Unis espèrent immuniser 20 millions de personnes ce mois-ci, en donnant la priorité aux personnels de santé et aux résidents des maisons de retraite.

Dimanche, un comité d’experts a jugé que les prochains à être vaccinés devraient être les personnes de plus de 75 ans et les employés jugés essentiels, comme les enseignants, les employés des supermarchés et les forces de l’ordre, soit quelque 30 millions de personnes.

«Grâce à ce nouvel achat du gouvernement fédéral, les Américains sauront que nous aurons suffisamment de vaccin pour immuniser tous ceux qui le veulent d’ici juin 2021», a estimé le ministre de la Santé Alex Azar, cité dans le communiqué.