35 films de Noël incontournables

En cette période des Fêtes pas comme les autres, où il sera impossible de s’offrir de grands réveillons avec la famille élargie, il y a fort à parier qu’on passera plus de temps que d’habitude à se divertir sur nos petits écrans. Et pour nous aider à restaurer la magie des Fêtes, quoi de mieux que de se plonger dans ces bons vieux (ou récents) films de Noël qui ont le don de réchauffer nos cœurs ? Des classiques indémodables aux meilleures comédies du genre, voici 35 films incontournables de Noël :

Les classiques

Le Miracle de la 34e rue

Un des plus grands classiques de Noël qui sont rediffusés chaque année sur les réseaux américains, ce « remake » du film du même titre de 1947 met en scène un vieillard sympathique qui prétend être le vrai père Noël.

► Offert sur Illico, iTunes et Crave et présenté le 24 décembre à 18 h 20 à Cinépop

Maman, j’ai raté l’avion

Probablement la meilleure comédie d’aventure à voir en famille à Noël, ce classique de Chris Columbus n’a pas pris une ride depuis sa sortie il y a déjà 30 ans.

► Offert sur Illico, iTunes et Crave

Boréal Express

Ce magnifique conte de Robert Zemeckis, qui met en vedette Tom Hanks, nous amène à bord d’un train mystérieux en route vers le Pôle Nord.

► Offert sur Illico, iTunes, Crave

La vie est belle

Difficile de passer à côté de ce classique de Frank Capra, sorti en 1946, qui raconte l’histoire d’un ange qui descend du ciel pour remonter le moral d’un père de famille déprimé.

► Offert sur Illico, iTunes et Crave et présenté sur les ondes de CTV et NBC le 24 décembre à 20 h.

Les quatre filles du docteur March

Déjà porté à l’écran en 1994 par l’Australienne Gillian Armstrong, le célèbre roman de Louisa May Alcott a fait l’objet d’une nouvelle adaptation nettement plus moderne et rythmée qui a été réalisée l’an passé par Greta Gerwig (Lady Bird).

► Offert sur iTunes

Jack le bonhomme de neige

Michael Keaton tient la vedette dans cette comédie fantaisiste qui s’appuie sur une idée pour le moins farfelue : un père de famille décédé la veille de Noël se réincarne un an plus tard sous les traits d’un bonhomme de neige qui a été conçu par son fils.

► Offert sur iTunes

Sur les traces du père Noël

Tim Allen incarne un père de famille divorcé qui doit remplacer le père Noël dans ce film de Disney sorti en 1994.

► Offert sur Illico et iTunes

Un conte de Noël

Après avoir incarné le Grinch, Jim Carrey revisite le personnage de Scrooge dans cette adaptation cinématographique de l’œuvre de Charles Dickens réalisée par Robert Zemeckis.

► Offert sur iTunes

Casse-Noisette et les quatre royaumes

Ballet incontournable du temps des fêtes, Casse-Noisette a été porté à l’écran à maintes reprises, dont notamment dans ce film de Lasse Hallström qui met en vedette Mackenzie Foy et Keira Knightley.

► Offert sur iTunes et Illico

La mélodie du bonheur

Un classique qu’on prend toujours plaisir à revoir à cette période de l’année, même si l’histoire du film n’a pas de véritable lien avec Noël.

► Offert sur iTunes

Les comédies

Le sapin a des boules

Une autre comédie de Noël qui fait mouche à tout coup, ce classique des années 1980 met en vedette l’infatigable Chevy Chase dans le rôle d’un père de famille maladroit prêt à tout pour organiser un réveillon de Noël parfait.

► Offert sur Illico et iTunes et présenté à Prise 2 le 24 décembre à 19 h

Le lutin

Will Ferrell offre une performance à la fois touchante et hilarante dans la peau d’un grand naïf qui a été élevé par des lutins et qui débarque à New York pour retrouver son vrai père. Probablement une des meilleures comédies de Noël.

► Offert sur Illico, Club Illico et Crave et présenté le 24 décembre à Cinépop à 22 h

Dr Seuss : le grincheux qui voulait gâcher Noël

À son meilleur dans ce genre de rôle, Jim Carrey se glisse dans la peau du Grinch dans cette adaptation du célèbre conte de Noël du Dr Seuss.

► Offert sur Illico et iTunes

Méchant père Noël

Oubliez la belle image du bon vieux père Noël doux et gentil. Billy Bob Thornton incarne un père Noël sale, vulgaire et méchant dans cette comédie noire qui détonne, comparé aux autres films du genre.

► Offert sur Illico, iTunes, Crave et Netflix et présenté à Cinépop le 24 décembre à 23 h 40 et le 25 décembre à 19 h 20.

La veille

Vous avez aimé la série de films Lendemain de veille (The Hangover) ? Cette comédie de Noël mettant en scène trois jeunes hommes un peu trop sur le party devrait vous plaire.

► Offert sur Illico et iTunes

Quatre Noëls

Reese Witherspoon et Vince Vaughn forment un duo comique efficace dans cette comédie qui relate les mésaventures d’un couple qui doit faire une tournée de quatre réveillons de Noël en une seule journée.

► Offert sur Illico et Netflix

Noël avec les Krank

Tim Allen (encore lui!) partage la vedette avec Sigourney Weaver dans cette comédie qui suit les péripéties d’un couple qui élabore le plan de ne pas fêter Noël pour une année afin de partir en croisière dans les Caraïbes.

► Offert sur Illico et iTunes et présenté à Radio-Canada le 24 décembre à 15 h.

Noël chez les Muppets

Le classique Un chant de Noël de Charles Dickens revu et corrigé par les marionnettes des Muppets avec Michael Caine dans le rôle de Scrooge. Qui dit mieux ?

► Offert sur iTunes

La course au jouet

Qui n’a jamais eu à courir les magasins la veille de Noël pour tenter de dénicher le cadeau idéal pour l’être aimé ? Dans cette comédie familiale de Brian Levant, Arnold Schwarzenegger joue un père qui s’embarque dans une course folle pour trouver le précieux jouet – une figurine Turboman – qui fait rêver son fils.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes et présenté sur Prise 2 le 24 décembre à 15 h et le 25 décembre à 20 h

Fantômes en fête

L’irrésistible Bill Murray incarne un patron de télévision cynique et égoïste dans cette comédie de Richard Donner (Les Goonies) qui s’inspire très librement du Chant de Noël de Dickens.

► Offert sur iTunes et présenté à Prise 2 le 25 décembre à 7 h.

Les films réconfortants

Réellement l’amour

Dans la catégorie des films réconfortants pour le temps des Fêtes, difficile de faire mieux que cette adorable comédie dramatique britannique, qui relate les histoires d’amour d’une dizaine de personnages à l’approche de Noël. Un film qui se déguste comme une canne en bonbon de Noël.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes et présenté à Max le 24 décembre à 21 h

Les vacances

Deux jeunes femmes (Cameron Diaz et Kate Winslet) qui ne cessent d’être déçues par les hommes décident d’échanger leurs appartements pour changer de vie pendant les vacances des Fêtes. Évidemment, c’est à ce moment-là qu’elles trouveront enfin l’amour.

► Offert sur Illico, iTunes et Netflix

La Famille Stone

Sarah Jessica Parker incarne une belle-fille peu aimable et franchement trop coincée dans ce film choral qui relate le Noël d’une femme atteinte d’un cancer (jouée par Diane Keaton) qui reçoit ses grands enfants pour un dernier réveillon.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes

Les films de genre

Noël tragique

Même si la période des Fêtes est surtout synonyme de réjouissances, Noël a aussi inspiré plusieurs films d’horreur. L’un des plus connus étant certainement ce thriller de 1974, qui s’articule autour d’un groupe de jeunes universitaires aux prises avec un tueur en série.

► Offert sur Illico et iTunes et présenté à Cinépop le 26 décembre à 2 h 35

Gremlins

La légende veut que le cinéaste Joe Dante se soit inspiré de Jaws de Steven Spielberg pour réaliser ce film-culte de 1984, qui met en scènes de petites créatures aussi drôles que terrifiantes.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes

Piège de cristal

Le thriller d’action Piège de cristal doit-il être considéré comme un film de Noël simplement parce que son intrigue se déroule un soir de 24 décembre ? Depuis plus de 30 ans, ce débat très sérieux fait rage chez les amateurs du genre. Pour nous, c’est clair : Piège de cristal est un vrai bon film de Noël.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes et présenté à Cinépop le 25 décembre à 21 h

Les films d’animation

Joyeux Noël Charlie Brown!

Dans ce classique d’animation qui est diffusé chaque année à la télévision américaine depuis sa création en 1965, Charlie Brown tente de trouver le véritable esprit de Noël.

► Offert sur iTunes

Klaus

Un des plus beaux films d’animation de Noël à avoir été réalisé au cours des dernières années, Klaus se penche sur la légende entourant la naissance du père Noël.

► Offert sur Netflix

L’Étrange Noël de M. Jack

Si vous aimez autant l’Halloween que Noël, ce film d’animation d’Henry Selick inspiré d’une histoire originale de Tim Burton est pour vous. On y suit Jack Skelligton, le roi de la ville d’Halloween, qui tente de répandre la joie de Noël.

► Offert sur Illico et iTunes

Les films québécois

Merci pour tout

Se déroulant pendant le temps des Fêtes, cette comédie dramatique de la réalisatrice Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux) relate les péripéties de deux sœurs aux antipodes (Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau) qui partent répandre les cendres de leur père aux Îles-de-la-Madeleine.

► Offert sur Illico, Crave et iTunes

La guerre des tuques

« T’as de la neige là ». Ce populaire Conte pour tous, dont l’histoire est campée pendant les vacances de Noël, contient certaines des répliques les plus célèbres de l’histoire du cinéma québécois.

► Offert sur Illico et iTunes

Nez rouge

Un des rares vrais films de Noël québécois, cette comédie d’Érik Canuel (Bon Cop, Bad Cop) met en vedette Patrick Huard et Michèle Barbara Pelletier dans les rôles d’un critique littéraire et d’une écrivaine qui doivent faire équipe pour l’Opération Nez Rouge.

► Offert sur Illico et présenté à Cinépop le 25 décembre à 12 h 30

Mon oncle Antoine

Ce chef-d’œuvre de Claude Jutra réalisé en 1970 nous transporte dans une petite ville minière du Québec la veille de Noël.

► Offert sur Illico, iTunes et sur le site de l’ONF.

Les films français

Le père Noël est une ordure

Dans cette comédie déjantée et hilarante réalisée en 1982, les célèbres acteurs de la troupe du Splendid (Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Anémone, Christian Clavier, etc.) nous proposent de vivre un Noël pas comme les autres dans un centre d’appels pour gens en détresse.

► Présenté à Télé-Québec le 24 décembre à minuit 20 minutes et le 26 décembre à 2 h 40

Joyeux Noël

Le 24 décembre, pendant la Première Guerre mondiale, des régiments français, allemands et écossais décident d’oublier le conflit qui les oppose pour un soir pour célébrer Noël ensemble. Un beau film qui mélange Histoire et magie de Noël.

► Offert sur iTunes