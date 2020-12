MÉNARD, Jean-Guy



À Pointe-Calumet, le 18 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Jean-Guy Ménard, époux de feu Jeannine Gauthier.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Richard), Michel (Linda) et Francine (Jean), ses petits-enfants Nicolas, Olivier, Charlie, Mélanie et Vincent, sa belle-soeur, son beau-frère, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.Il fut confié au :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC et à Diabète Québec.