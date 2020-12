GOULET JACQUES, Claire



De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Claire Jacques, épouse en premières noces de feu Yvon Goulet et en secondes noces de feu Frederick Neale.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Thérèse Guindon) et Stéphan (Louise Lacombe), ses petits-enfants Jean-Daniel (Mélissa Barbe), Émilie, Frédérick (Geneviève Desjardins), Pascal et Audrey-Ann (Yan Thach), son arrière-petit-fils Félix ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle lundi 28 décembre 2020 de 12h à 13h45. Une cérémonie suivra en toute intimité en la chapelle du complexe funéraire.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le web, à compter de 14 heures, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: funeraweb.tv en y inscrivant le nom: Claire Jacques GouletVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur