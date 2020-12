CHAGNON, Laurent



À Châteauguay, le 22 décembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Laurent Chagnon, époux de feu Mme Marie-Laure Perreault.Il laisse dans le deuil ses filles France (Craig) et Liette, ses petits-enfants Guillaume (Stéphanie), Maude et Mégane, ses arrière- petites-filles Estelle et Marion, ainsi qu'autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, il n'y aura aucunes funérailles.450 699-9919www.alexandrenicole.com