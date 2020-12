Comment vos élus composeront-ils avec la COVID-19 pendant les Fêtes?

Après avoir joint leurs voix pour appeler les Québécois à éviter les partys et à respecter les règles sanitaires en place pendant le temps des Fêtes, les chefs des différents partis politiques représentés à l’Assemblée nationale se sont retirés dans leurs terres pour ce réveillon inhabituel. Voici comment ils entendent célébrer, tout en composant avec le contexte particulier de la pandémie:

François Legault

Après une année très chargée et plus d’une centaine de points de presse, le premier ministre François Legault pourra enfin souffler. De son côté, le réveillon se déroulera le 24 décembre au soir, en compagnie de son épouse, Isabelle Brais, et de ses deux garçons. Au menu: «quelques cadeaux, mais surtout, un bon repas bien arrosé», a-t-il indiqué. «Et le 31, on écoutera le Bye bye avec une petite raclette», a-t-il ajouté. Le chef de la Coalition avenir Québec prévoit aussi de rendre visite à sa mère qui vit seule, et ses sœurs en feront de même.

Dominique Anglade

Pour le temps des Fêtes, la nouvelle cheffe du Parti libéral Dominque Anglade respectera à la lettre les consignes sanitaires. «Bulle avec seulement mes trois enfants et mon conjoint», a-t-elle précisé. À l’horaire: chalet, patin, ski, lecture.

Manon Massé

La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé entrevoit un temps des Fêtes «très tranquille» cette année. Outre les promenades en raquettes dans le bois, «si [elle] est chanceuse», elle espère pouvoir chausser ses skis de fond si le temps le permet. «J’ai prévu un souper en tête à tête avec mon amoureuse. Ce sera mon plus beau cadeau de Noël», a-t-elle indiqué par la voix de son attaché de presse. Elle prévoit également de prendre le temps d’appeler ses frères, ses sœurs et son père, «question de leur souhaiter du bon temps».

Paul St-Pierre Plamondon

Le nouveau chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, entend passer le temps des Fêtes dans sa nouvelle demeure, sur l’île d’Orléans, avec sa conjointe, Alexandra, et ses deux jeunes enfants. De nombreuses activités sont prévues pour le réveillon, via la plateforme Zoom évidemment, en respect des règles sanitaires. «On mise tout sur le Noël sur Zoom, ça va être une première dans notre famille, on n’a jamais essayé ça, comme vous pouvez vous en douter, mais on est en train de se forcer pour trouver des quizz, des jeux et des activités pour que ce soit le plus festif possible dans les circonstances!» a-t-il fait savoir.