Coronavirus: la Russie bat son record de contaminations et de décès

Moscou | La Russie a enregistré jeudi des records de nouvelles infections au coronavirus et de décès, en l'absence d'un confinement généralisé malgré une deuxième vague qui frappe le pays.

Les autorités russes ont rapporté 635 morts et 29 935 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures, pour un total de plus de 2,96 millions de cas. Le nombre de décès atteint 53 096.

La capitale Moscou, toujours le principal foyer de l'épidémie, a elle aussi enregistré un nouveau record de contaminations quotidiennes (8203).

Quatrième pays le plus touché au monde, la Russie enregistre désormais chaque semaine de nouveaux records, avec une situation particulièrement inquiétante dans les régions les plus pauvres et souvent sous-équipées.

Mais les chiffres officiels publiés par les autorités russes témoignent d'une létalité moindre qu'en Europe occidentale ou aux États-Unis, un résultat dont se targue le président Vladimir Poutine depuis des mois.

Il a ainsi jugé, jeudi dernier, lors de sa conférence de presse annuelle, que la Russie avait «mieux» géré la pandémie qu'en Occident.

Les autorités russes ne comptabilisent toutefois que les morts dont la cause principale est la COVID-19, après confirmation par une autopsie.

L'agence officielle des statistiques Rosstat a, elle, enregistré en octobre 2020 quasiment 50 000 décès supplémentaires par rapport à octobre 2019. Entre mars et fin octobre, la surmortalité s'élève à presque 165 000 décès par rapport à l'année passée, laissant présager un bilan beaucoup plus lourd que ce que les autorités admettent.

Le gouvernement se refuse jusqu'ici à tout nouveau confinement national pour préserver une économie en berne et comptent sur une vaccination massive de la population russe grâce au vaccin développé par Moscou, le Spoutnik V.